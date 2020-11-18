الرياض 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واستنطلق غداً أولى جولات الدرعية الدولية لقفز الحواجز، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية، وذلك على مدار ثلاثة أيام في مركز الدهامي للفروسية.ويشارك في الجولة الأولى من جولات الدرعية الأربع، أكثر من 100 فارس وفارسة، يمثلون 9 دول في البطولة التي تحمل فئة (3 نجوم).من جهته أكد صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، أن هذه البطولة تشهد تواجد أسماء كبيرة ومتميزة، سواء من الفرسان المحليين أو الدوليين، وهو ما يعني زيادة حدة المنافسة بين كافة الفرسان والفارسات، ما ينعكس إيجاباً على الجانب الفني للبطولة، خاصة في ظل الدعم والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة - حفظها الله - ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، من أجل استمرار التفوق والنجاحات الكبيرة التي حققها الفرسان السعوديون في مختلف المحافل المحلية والقارية والدولية.وأبان سموه أن الجولات الأربع سميت باسم (جولات الدرعية) كونها ستقام خلال أقل من شهر ونصف في المحافظة التي تمتلك عراقة المكان والتراث الممتدة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، لتندمج مع عراقة رياضة الفروسية.يُذكر أن الاتحاد السعودي للفروسية تربطه شراكة إستراتيجية مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، التي تأتي متوافقة مع برنامج التحول الوطني، وبما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، والمتعلقة بزيادة الاهتمام بممارسة الرياضة بالتعاون مع الجهات في القطاعين العام والخاص.// انتهى //20:27ت م0181