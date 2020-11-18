الرياض 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واستنطلق يوم الجمعة المقبل بطولة المملكة لفنون القتال المتنوع للفئات الثلاث (ناشئين، شباب، كبار) وستقام البطولة في الصالة الخضراء بمحافظة جدة.وخصصت فئة الناشئين للأعمار من 12-14 سنة، فيما خصصة فئة الشباب للأعمار من 15-17 سنة، فيما حددت أعمار فئة الكبار للأعمار 18 سنة.يذكر أن اللجنة المنظمة اشترطت على جميع اللاعين المشاركين في البطولة إجراء فحص كورونا (coved-19) قبل الميزان بـ 48 ساعة الذي سيقام مساء يوم غدٍ، مع تعليق الحضور الجماهيري.// انتهى //20:29ت م0182