رياضي / جدة تحتضن بطولة المملكة لفنون القتال المتنوع للدرجات كافة
الأربعاء 1442/4/3 هـ الموافق 2020/11/18 م واس
الرياض 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس
تنطلق يوم الجمعة المقبل بطولة المملكة لفنون القتال المتنوع للفئات الثلاث (ناشئين، شباب، كبار) وستقام البطولة في الصالة الخضراء بمحافظة جدة.
وخصصت فئة الناشئين للأعمار من 12-14 سنة، فيما خصصة فئة الشباب للأعمار من 15-17 سنة، فيما حددت أعمار فئة الكبار للأعمار 18 سنة.
يذكر أن اللجنة المنظمة اشترطت على جميع اللاعين المشاركين في البطولة إجراء فحص كورونا (coved-19) قبل الميزان بـ 48 ساعة الذي سيقام مساء يوم غدٍ، مع تعليق الحضور الجماهيري.
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20:29ت م
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