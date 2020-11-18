الرياض 3 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 18 نوفمبر 2020م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس البروفيسور ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثالثة .وقال الملك المفدى : "يسرنا تهنئة فخامتكم بمناسبة فوزكم بولاية رئاسية ثالثة لجمهورية غينيا ، مؤكدين لفخامتكم حرصنا على كل ما من شأنه دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين ، بما يحقق النماء والازدهار لبلدينا وشعبينا الشقيقين.راجين لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الغيني الشقيق دوام التقدم والازدهار".// انتهى //20:36ت م0183