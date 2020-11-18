القاهرة 3 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسانطلقت اليوم بالإسكندرية فعاليات الأسبوع الاقتصادي الأورومتوسطي الرابع عشر، وقمة الأعمال الأورومتوسطية (أسبوع ميدا 2020) الذي يستمر حتى 21 نوفمبر الجاري.وأكد رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض “اسكامي "رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أحمد الوكيل خلال كلمته في افتتاح الأسبوع الاقتصادي أن الأنشطة المتعلقة بالبحر المتوسط فقدت نحو 21% من قيمتها السنوية البالغة 450 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 20% من إجمالي الناتج البحري العالمي السنوي.وأوضح الوكيل أن دول البحر المتوسط فقدت حوالي 11% من ناتجها المحلي الإجمالي الذي كان يأتي من أكثر من 340 مليون زائر سنوياً قبل جائحة كورونا ، أي ما يقرب من ثلث إجمالي السياحة العالمية.وأشار إلى أن التجارة العالمية تباطأت بحوالي 30%، بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا مما أثر على تدفقات التجارة البحرية عبر البحر الأبيض المتوسط التي تمثل حوالي 25% من حجم الحركة العالمية.// انتهى //20:37ت م0184