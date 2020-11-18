الرياض 3 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 18 نوفمبر 2020م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس البروفيسور ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة.وقال سمو ولي العهد: "يسعدني بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لولاية رئاسية ثالثة، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة ، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الشقيق".// انتهى //20:37ت م0185