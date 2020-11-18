واشنطن 3 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم في تبليسي بجورجيا، الرئيس الجورجي سالومي زورابيشفيلي.وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وجورجيا.وجدد بومبيو، التأكيد على أهمية الانتخابات الحرة والنزيهة والدور الأساسي للسلطة القضائية المستقلة في النظام الديمقراطي، حاثاً جورجيا على اتخاذ تدابير قوية ضد انتشار كوفيد-19.// انتهى //20:37ت م0186