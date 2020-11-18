سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يلتقي الرئيس الجورجي
الأربعاء 1442/4/3 هـ الموافق 2020/11/18 م واس
واشنطن 3 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس
التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم في تبليسي بجورجيا، الرئيس الجورجي سالومي زورابيشفيلي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وجورجيا.
وجدد بومبيو، التأكيد على أهمية الانتخابات الحرة والنزيهة والدور الأساسي للسلطة القضائية المستقلة في النظام الديمقراطي، حاثاً جورجيا على اتخاذ تدابير قوية ضد انتشار كوفيد-19.
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20:37ت م
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