الرياض 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واستغلب فريق الفيحاء على ضيفه الشعلة بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب نادي الزلفي بالزلفي، في ثاني أيام الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.وبهذا الفوز يصبح الفيحاء بالمركز الرابع بـ 12 نقطة، فيما تجمد رصيد الشعلة عند رصيده السابق بـ 4 نقاط في المركز الخامس عشر.وفي المباراة الثانية خسر فريق عرعر من ضيفه أحد بنتيجة 1-0، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بعرعر من ذات الجولة، ليرتفع بذلك رصيد أحد لـ 8 نقاط بالمركز العاشر، فيما تجمد رصيد عرعر دون نقاط بالمركز التاسع عشر ما قبل الأخير.وعلى الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة تعادل جدة مع مضيفه الجيل بنتيجة 1-1، ليصبح بالمركز الرابع عشر بـ 5 نقاط، بينما أصبح رصيد الجيل بـ 8 نقاط بالمركز الـثامن.بدوره تعادل سلبياً نادي النجوم مع ضيفه نادي الكوكب في المبارة التي جمعتهما على ملعب نادي الفتح في الأحساء، ليصبح النجوم بنقطة واحدة بالمركز الثامن عشر، فيما رفع الكوكب رصيده لـ 8 نقاط في المركز التاسع.وعلى ملعبه تغلب هجر على البكيرية بثلاثة أهداف دون رد، ليرتفع رصيد هجر إلى 8 نقاط بالمركز الخامس، وتجمد رصيد البكيرية عند نقطتين بالمركز السادس عشر.وتختتم الجولة غداً بلقاء وحيد يجمع النهضة مع الساحل على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.// انتهى //22:16ت م0203