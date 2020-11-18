الطائف 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسعقدت اللجان المشاركة في بطولة دوري الاتحاد السعودي للدراجات للأندية الممتازة ودرجة الشباب بمكتب وزارة الرياضة بالطائف، وبالتنسيق مع الاتحاد السعودي للدرجات اليوم, اجتماعا تحضيريا لبطولة الدراجات الهوائية، التي تنطلق بعد غد بمحافظة الطائف.وأوضح مدير مكتب وزارة الرياضة بالطائف عبدالله الزايدي، أن البطولة تقام منافساتها على مدى يومين وفق مسارين، الأول من أمام نادي عكاظ ومرورا بأسوار جامعة الطائف المقر الجديد، وبعدد 4 لفات، فيما ينطلق المسار الثاني يوم السبت القادم من أمام محافظة الطائف ومرورا بالطريق الدائري وصولا إلى مركز الشفا السياحي والعودة ثانية في نفس الاتجاه.كما جرى مناقشة العديد من الأمور الفنية المدرجة لفعاليات البطولة بمشاركة أمانة الطائف ومحافظة الطائف وشرطة المحافظة والعديد من الجهات الحكومية المشاركة في الاجتماع، وتهيئة وتجهيز جميع الأمور الفنية والإسهام في إنجاح استضافة البطولة.// انتهى //22:18ت م0204