جيزان 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واستنظم جامعة جازان ممثلة بمركز الابتكار وريادة الأعمال غداً، دورة تدريبية بعنوان "الفرص التقنية الواعدة لتأسيس الشركات الناشئة الجامعية"، وذلك عبر التطبيق الإلكتروني "zoom".وتأتي الدورة ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2020, وتستمر حتى السادس والعشرين من الشهر نوفمبر الجاري.// انتهى //22:18ت م0205