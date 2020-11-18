‎الباحة 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واستفقد محافظ المندق محمد بن معيض الفايز اليوم, مقر فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة.واطلع على سير العمل بالفرع, مستمعا إلى شرح مفصل عن مناشط وإنجازات الفرع بالمحافظة خلال الفترة الماضية من مدير الفرع عبدالعزيز بن على الزهراني, كما شاهد عرضاً مرئياً عن جهود الفرع في تنفيذ حملة "الصلاة نور" التي أطلقتها الرئاسة في وقت سابق.وأوضح الزهراني أن حملة "الصلاة نور" تهدف إلى التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، من خلال استخدام التقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات الطرق والمحال التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن فرع الهيئة بالمحافظة عقد عدة شراكات مجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة.// انتهى //22:21ت م0206