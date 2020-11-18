أبوعريش 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واساختتمت اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي "تأهيل" بنسخته الثانية الذي نفذته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخشابية التابعة لمحافظة أبوعريش، عبر التطبيق الإلكتروني "زوم".وأوضح رئيس مجلس إدارة اللجنة عمر الحمزي، أن البرنامج الذي استمر لمدة أسبوع، يهدف إلى تأهيل وتعزيز قدرات الشباب والفتيات لسوق العمل وتنمية مهاراتهم في مجالات سوق العمل والتنمية، مشيراً إلى أن البرنامج تضمن دورات تدريبية في كيفية البدء في مشروع تجاري ومهارات بناء السيرة الذاتية.وأبان أن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ 600 مستفيد ومستفيدة، لافتاً الانتباه إلى أن البرنامج يأتي ضمن البرامج التدريبية التي تنفذها اللجنة لتطوير مهارات مستفيديها في عدة مجالات.// انتهى //22:34ت م0209