القاهرة 3 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسيُعقد في العاصمة القاهرة مؤتمر "مستقبل الإعلام فى العالم" الذي تنظمة وزارة الإعلام المصرية السبت المقبل بمشاركة عدد من الوزراء المصريين والعرب والخبراء من تسع دول عربية وأجنبية.وأوضحت وزارة الإعلام في بيان لها اليوم أن المؤتمر سيناقش أهم التحديات التي تواجه الإعلام في مصر والعالم، من خلال تحليل الواقع الحالي للمشهد الإعلامي في العالم، للخروج بتوصيات حول التعامل مع الإعلام الحديث، وتحديد المسؤولية الأخلاقية للإعلام في ظل هذا التطور والتحولات الذكية في صناعة الإعلام.وأشار البيان إلى أن المؤتمر يعد منصة دولية لتبادل الأفكار والاطلاع على الخبرات العالمية المختلفة في مجال الإعلام وتطويره، حيث يأتي بشكل جديد يجمع بين الحضور الفعلي والمداخلات الحية والمسجلة للتغلب على الظروف الراهنة التي يشهدها المجتمع الدولي بسبب جائحة كورونا، واستغلالاً للتطور التكنولوجي.// انتهى //22:34ت م0210