جدة 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واستنظّم غرفة جدة غداً، ورشة عمل بعنوان "الريادة التقنية من الفكرة إلى السوق"، وذلك ضمن مشاركة الغرفة في فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.وتتناول الورشة مجموعة من المحاور تتضمن: أهمية الريادة التقنية، ودور نظم المعلومات في دعم ريادة الأعمال، وطرق تقليل المخاطر المصاحبة، والمهارات المطلوبة في الريادة التقنية، وأبعاد الريادة التقنية.ودعت غرفة جدة للمشاركة في الورشة افتراضياً عبر منصة ZOOM والتسجيل من خلال الرابط : https://jc.sa/entrepreneurship.// انتهى //22:36ت م0211