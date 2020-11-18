جدة 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسدعت بلدية الشواق بمحافظة الليث، التابعة لأمانة جدة، أبناء وسكان المركز الراغبين بالمشاركة في الأعمال التطوعية وبرامج "التطوع البلدي" بالتسجيل من خلال موقع البلدية الإلكتروني عبر الرابط التالي : https://t.co/Wa43HojnB7وبينت البلدية أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي وزارة الشؤون البلدية والقروية بتفعيل مبادرات "التطوع البلدي" على مستوى جميع الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى تنظيم وتفعيل العمل التطوعي وإدارته بشكل مؤسسي، لإبراز طاقات الإبداع لدى المهتمين وتوفير المزيد من فرص العمل التطوعي، بما يسهم في بناء المهارات الشخصية للمتطوعين وإثراء خبراتهم العملية، ونشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.// انتهى //22:43ت م0214