واشنطن 3 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين، فيما هبط مخزون نواتج التقطير.ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم، فقد قفز مخزون الخام 768 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر إلى 489.5 مليون برميل.وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وزاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 394 ألف برميل يومياً على مدى الأسبوع، كما ارتفع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية للمصافي 2.9 نقطة مئوية.كذلك، زادت مخزونات البنزين الأمريكية 2.6 مليون برميل إلى 228 مليون برميل، فيما تراجعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5.2 ملايين برميل إلى 144 مليون برميل.وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 228 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.// انتهى //23:13ت م0216