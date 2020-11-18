رياضي / فريقا الرياض وجدة يشاركان في الجولة العالمية 3 x 3 لكرة السلة
الأربعاء 1442/4/3 هـ الموافق 2020/11/18 م واس
الرياض 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس
يشارك فريقا الرياض وجدة في الجولة العالمية 3x3 والتي ستقام في الدوحة يومي 20-21 نوفمبر الجاري.
وسيلتقي فريق الرياض بالمرحلة الأولى مع بايفيلد الألماني و كامكورا الياباني بينما سيواجه فريق جدة فريق ريجا اللاتفي و يايوجي الياباني.
وتستضيف المملكة نهائيات الجولة العالمية 3x3 للعام الحالي في مدينة جدة يومي 18-19 ديسمبر القادم وبمشاركة 12 فريقاً بالعالم تحقيقاً للنقاط خلال الجولات الماضية.
وتضم البعثة اللاعبين جابر الكعبي ، تركي المهنا، مصعب قاضي، هاني المحمد، نيمنيا، دراسكوفيتش، سيمون ردوش، كيفن كور، نيبوشا كيليان، والمدرب أليش كونس، ومدير الفريق الدكتور إبراهيم الشيخي.
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23:20ت م
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