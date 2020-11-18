الرياض 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسيشارك فريقا الرياض وجدة في الجولة العالمية 3x3 والتي ستقام في الدوحة يومي 20-21 نوفمبر الجاري.وسيلتقي فريق الرياض بالمرحلة الأولى مع بايفيلد الألماني و كامكورا الياباني بينما سيواجه فريق جدة فريق ريجا اللاتفي و يايوجي الياباني.وتستضيف المملكة نهائيات الجولة العالمية 3x3 للعام الحالي في مدينة جدة يومي 18-19 ديسمبر القادم وبمشاركة 12 فريقاً بالعالم تحقيقاً للنقاط خلال الجولات الماضية.وتضم البعثة اللاعبين جابر الكعبي ، تركي المهنا، مصعب قاضي، هاني المحمد، نيمنيا، دراسكوفيتش، سيمون ردوش، كيفن كور، نيبوشا كيليان، والمدرب أليش كونس، ومدير الفريق الدكتور إبراهيم الشيخي.// انتهى //23:20ت م0218