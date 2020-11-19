الأمم المتحدة 3 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان رئيس بعثة الأمم المتحدة (أونميس) ديفيد شيرر، أن أكثر من ألف شخص لقوا مصرعهم فيما اختطف ما يزيد عن 400 شخص، خلال الأشهر الستة الماضية، نتيجة لأعمال العنف بين المجتمعات في جنوب السودان، في خضم مخاوف من تفاقم التوترات مع بداية موسم الجفاف.وحذر شيرر في مؤتمر صحفي، من زيادة خطر نشوب صراع مع بداية موسم الجفاف، في ديسمبر ويناير، حيث يبدأ الناس في التحرك نحو مصادر المياه لسقاية مواشيهم، معرباً عن اعتقاده بإمكانية تصاعد التوترات، وفقدان الماشية يمكن أن يفاقم الوضع.وأعلن شيرر أنه ابتداءً من الاثنين القادم ستتم إعادة تصنيف مواقع حماية المدنيين في العاصمة جوبا لتصبح مخيمات للنازحين داخليا.// انتهى //00:04ت م0222