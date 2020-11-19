الرياض 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسجهزت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قرابة الـ 15 ألف جامع بمختلف مناطق المملكة وفق البروتوكولات الصحية لاستقبال آلاف المصلين في أول صلاة استسقاء لهذا العام يدعو لإقامتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، غداً تأسياً بسنة النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم -عند تأخر نزول المطر.ونشرت الشؤون الإسلامية عبر حسابها الرسمي في منصة تويتر بروشور لمواقيت إقامة صلاة الاستسقاء في المدن الرئيسة بمناطق المملكة، وفق تعميم الوزارة والذي حدد موعد إقامتها بعموم المناطق بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة.وكان معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد وجه عموم فروع الوزارة بمناطق المملكة بإنفاذ الأمر السامي الكريم بإقامة الصلاة والتأكيد على منسوبي الجوامع بإقامة صلاة الاستقساء في الجوامع دون المساجد الإضافية، وتهيئة الجوامع وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها لضمان سلامة وصحة المصلين، مؤكداً على الأئمة والدعاة القيام بدورهم في حث المصلين وتذكيرهم بفضل أداء هذه السنة العظيمة عبر الكلمات والدروس في الجوامع والمساجد.// انتهى //00:10ت م0223