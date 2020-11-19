واشنطن 3 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم تداولاتها على انخفاض.فقد هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 41.74 نقطة، أو 1.16 بالمئة ليغلق عند 3567.79 نقطة، كما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 344.93 نقطة، أو 1.16 بالمئة إلى 29438.42 نقطة.فيما سجل مؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق انخفاضًا بواقع 97.74 نقطة، أو 0.82 بالمئة إلى 11801.60 نقطة.// انتهى //00:29ت م0225