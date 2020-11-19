جيزان 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساًء اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، الاحتفالية التي أقامتها جامعة جازان بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم، وذلك بالشارع الثقافي في الكورنيش الشمالي لمدينة جيزان.وقام سموه في مستهل الفعالية بقص الشريط إيذانا بافتتاح المعرض المصاحب وتجول على أقسامه، مستمعاً لشرح مفصل من معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عن المعرض وما يشتمل عليه من أعمال إبداعية لطلاب وطالبات الجامعة في الرسم، والمسرح، والسينما، والموسيقى، والشعر، والتصوير، تبرز ما شهده ويشهده الوطن من نمو وتطور في هذا العهد الزاهر في ظل القيادة الرشيدة - حفظها الله - .وأعرب سموه عن سعادته برعاية حفل جامعة جازان بهذه المناسبة الغالية على الجميع، سائلاً الله عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.// انتهى //00:32ت م0226