جدة 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واساستقبل معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد بمقر المنظمة بجدة اليوم, قنصل عام الجمهورية اللبنانية في جدة وليد منقاره.وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين المنظمة والجمهورية اللبنانية في المجال السياحي.وأكد آل فهيد أن المنظمة تسعى دائماً إلى تنمية وتطوير السياحة العربية البينية في جميع الأقطار العربية وكان لها العديد من المناشط والفعاليات والبرامج التي نفذتها مع وزارة السياحة بجمهورية لبنان, إضافة إلى تعاونها مع عدة منظمات تعمل في إطار جامعة الدول العربية تتخذ من الجمهورية اللبنانية مقراً لها مثل الاتحاد العربي للنقل الجوي واتحاد المصارف العربية.من جهته أعرب القنصل اللبناني بجدة وليد منقاره عن تقدير بلاده لكل ما قدمته المنظمة العربية للسياحة من دعم ومساندة.// انتهى //00:55ت م0227