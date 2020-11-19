هروب 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واستفقد محافظ هروب أحمد بن موسى أبوقرن اليوم، مركز الجوين التابع للمحافظة، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمتابعة كل ما يهم المواطن في كل مركز وقرية.واستهل المحافظ، جولته التفقدية بمركز الجوين وعدد من القرى, مطلعاً خلالها على المشروعات التنموية الجاري تنفيذها.وعقد أبوقرن خلال زيارته اجتماعا مع رئيس مركز الجوين ومديري الإدارات الحكومية, جرى خلاله بحث الموضوعات المتعلقة بالخدمات والمشروعات التي يحتاجها المركز والقرى التابعة له والسبل الكفيلة بتذليل الصعوبات والعقبات التي تتعرض تنفيذها.وأوضح محافظ هروب، أن الزيارة جاءت بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه، مؤكداً استمرار الجولات التفقدية لمتابعة الأعمال الميدانية والمشروعات الجاري تنفيذها في المحافظة.// انتهى //02:37ت م0231