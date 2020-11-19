الباحة 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسفعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بني حسن بالباحة مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة "الصلاة نور".وتهدف الحملة إلى التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية مستخدمة التقنيات الحديثة في العرض مثل الشاشات الإلكترونية ولوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة.// انتهى //02:50ت م0232