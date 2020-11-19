وادي الدواسر 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسكرّم مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر أمس، لجان التنمية الاجتماعية الأهلية المشاركين بجائزة التميز الاجتماعي بمحافظتي وادي الدواسر والسليل في فروعها الخمسة، بحضور محافظ وادي الدواسر الأستاذ فهد المسعود، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي.وألقى مدير مركز التنمية الاجتماعية خلف آل قويد كلمة بين فيها أن الجائزة تهدف إلى تحفيز وتطوير الأداء لِـ لجان التنمية الاجتماعية ونشر ثقافة العمل التطوعي بمحافظتي وادي الدواسر والسليل ، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم الدعم للارتقاء بالخدمات الاجتماعية وتعزيز قدرات القطاع الثالث للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 .عقب ذلك كُرم المبادرون في الشراكات المجتمعية مع فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في محافظة وادي الدواسر، وتكريم مجالس لجان التنمية الاجتماعية الأهلية المنتهي تكليفها، واللجان الفائزة بجائزة التميز الاجتماعي ، كما كرم أبطال وزارة الصحة لمساهمتهم مع لجنتي التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء ونزوى وذلك خلال برامجهم الاجتماعية في ظل جائحة كورونا .// انتهى //03:05ت م0234