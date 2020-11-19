المدينة المنورة 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على محافظتي الحناكية والمهد .وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.// انتهى //03:40ت م0239