عام / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد
الخميس 1442/4/4 هـ الموافق 2020/11/19 م واس
المدينة المنورة 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على محافظتي الحناكية والمهد .
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.
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