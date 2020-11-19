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الخميس 1442/4/4 هـ الموافق 2020/11/19 م واس
الرياض 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خـادم الحرمين يدعـو إلى إقامة صلاة الاستسقاء.. اليوم
القيادة تهنئ رئيس غينيا
تأهب سعودي لانطلاق أعمال قمة العشرين
سعود بن نايف: الأنظمة السعودية أكـدت على حقـوق الإنسـان
أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ ومدير التعليم
فيصل بن مشعل يشدد على تعزيز السلوكيات القويمة والسليمة
النيابة و «هدف»: اتفاقية لنشر ثقافة التوعية الحقوقية
انطلاق أكبر برنامج توعوي لسلامة الأطفال داخل المركبة.. غداً
تراجع في عدد الإصابات وتعافي 411 حالة جديدة
إمارة حائل تناقش مؤشرات التوطين
منفذ جديدة عرعر ينبض بالحياة
البحرين وإسرائيل تتفقان على فتح سفارات
فلسطين تعيد العلاقات مع إسرائيل
الهلال الأحمر الإماراتي يتعرض لهجوم في تعز
وفاة محافظ أربيل متأثراً بإصابته بكورونا
فايزر تؤكد: لقاحنا فعال بنسبة 95 %
ترمب يقيل مسؤولاً نفى مزاعم التزوير.. والديموقراطيون: استغلال سلطة
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