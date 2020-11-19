الرياض 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خـادم الحرمين يدعـو إلى إقامة صلاة الاستسقاء.. اليومالقيادة تهنئ رئيس غينياتأهب سعودي لانطلاق أعمال قمة العشرينسعود بن نايف: الأنظمة السعودية أكـدت على حقـوق الإنسـانأمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ ومدير التعليمفيصل بن مشعل يشدد على تعزيز السلوكيات القويمة والسليمةالنيابة و «هدف»: اتفاقية لنشر ثقافة التوعية الحقوقيةانطلاق أكبر برنامج توعوي لسلامة الأطفال داخل المركبة.. غداًتراجع في عدد الإصابات وتعافي 411 حالة جديدةإمارة حائل تناقش مؤشرات التوطينمنفذ جديدة عرعر ينبض بالحياةالبحرين وإسرائيل تتفقان على فتح سفاراتفلسطين تعيد العلاقات مع إسرائيلالهلال الأحمر الإماراتي يتعرض لهجوم في تعزوفاة محافظ أربيل متأثراً بإصابته بكورونافايزر تؤكد: لقاحنا فعال بنسبة 95 %ترمب يقيل مسؤولاً نفى مزاعم التزوير.. والديموقراطيون: استغلال سلطة// يتبع //06:07ت م0007