وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي جاءت بعنوان ( سلوك إيران.. أساس الإرهاب ) : الإرهاب بمختلف صوره وأشكالـه وأبعاده أمر تدينه وترفضه المملـكة الـعربية الـسعودية، كونه يتعارض مع مبادئها الـسمحة وكافة الأعراف الإنسانية، وحين تكون الأعمال الإرهابية نتيجة، فالأساس الذي تنبثق منه هذه الأفعال والداعم لها والمتنفع من ورائها هـو الملام الأول في كل ما ينتج عنها من جرائم وتهديد للأمنين الإقليمي والدولي، والحديث هـنا عن الـدولـة الـتي تتبنى الإرهاب فكرا وفعلا وتعتبر الحاضن الأول لمختلف ألوانه، والحديث هنا عن دولة إيران التي يجد نظامها في تبني الكيانات الإرهابية وتوفير الـدعم والتسليح للميليشيات المتمردة والتي تتمركز في اليمن ولبنان والـعراق وسوريا ودول أخرى، يجد في ذلـك سبيلا لتحقيق أجنداته الخبيثة وأهدافه المشبوهة في المنطقة التي تقوم على زعزعة الأمن والاستقرار.واسترسلت :حين نمعن في تجديد مجلـس الـوزراء، خلال جلسته عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملـك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الـوزراء، حفظه الله، لشجب وإدانة المملـكة لاستمرار ميلـيشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بانتهاك الـقوانين الـدولـية والـقواعد الـعرفية، بإطلاق طائرات مفخخة من دون طيار تجاه المدنيين بالمملكة، ومحاولة القيام بعمل إرهابي وتخريبي بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، عبر زورقين مفخخين مسيرين عن بعد، مما يعد استهدافا لأمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية الـتجارة العالمية، والاقتصاد الـعالمي ككل، والـتأثير علـى الملاحة البحرية، وتعبير مجلس الوزراء، عن إدانته للأعمال الإرهابية بجميع أشكالها وصورها، ومنها حادثة الاعتداء في محافظة جدة، وإطلاق النار على مقر سفارة المملكة في هولندا.// يتبع //06:07ت م0009