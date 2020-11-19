موسكو 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أن البلاد سجلت 34091 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 756 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا ( كوفيد-19 ) خلال 24 ساعة الماضية.وبحسب بيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، خمسة ملايين و945 ألف و849 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 167455​​​. وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي 5.4 ملايين مريض من الفيروس.// انتهى //06:08ت م0012