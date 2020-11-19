سيئول 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس أن هناك 293 إصابة محلية بين الإصابات الجديدة. وأضافت أن حصيلة الإصابات الإجمالية ترتفع بذلك إلى 29 ألفا و654 إصابة.ومع تسجيل حالتي وفاة إضافيتين، يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 498 حالة وفاة.// انتهى //06:48ت م0014