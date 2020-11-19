رام الله 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 9 وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1159 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وأبرزت الصحف الفلسطينية أقوال دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في مجلس الأمن إننا نشعر بقلق عميق من قرار السلطات الإسرائيلية بدء عملية تقديم العطاءات لبناء وحدات سكنية لمستوطنة جديدة تماما في "جفعات هاماتوس"، بين القدس وبيت لحم غرب القدس المحتلة.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين فلسطينيين من محافظات الضفة، واستدعت وزير شؤون القدس فادي الهدمي للتحقيق.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات وزارة الخارجية الروسية أن خطط إسرائيل لبناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس الشرقية تتناقض مع القانون الدولي وتعتبر عقبة أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط.وأوردت صحف فلسطين أقوال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن هدم المنازل في القدس الشرقية يزيد من خطورة وضع المدنيين خاصة مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار جائحة كوفيد-19.وأشارت إلى اقتحام 41 مستوطنا من عصابات المستوطنين اليهود ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //09:38ت م0020