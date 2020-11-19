القاهرة 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتشديد الحكومة على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد ، وتحذيراتها من أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس التي ضربت عدة دول حول العالم أكثر انتشارًا وخطورة من سابقتها.وأخبرت عن عقد اجتماع سداسي اليوم بحضور وزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وإثيوبيا بدعوة من وزير خارجية جنوب إفريقيا لبحث سبل الوصول إلى آلية لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.وأشارت إلى إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب في هضبة الجولان المحتلة وشمال إسرائيل ونشرها عددا من بطاريات القبة الحديدية تحسبا لأي هجوم بالصواريخ ردا على الغارات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي على الأراضي السورية.ونوهت إلى ارتفاع سقف الموجة الثانية من فيروس "كورونا" وتزايد خسائرها البشرية على الصعيد الدولي، مشيرة إلى أن مسئولي مدينة نيويورك الأمريكية قرروا إغلاق المدارس العامة بداية من اليوم بعد إعادة فتحها لفترة قصيرة، وذلك بسبب بلوغ إيجابية فحوص الكشف عن الفيروس نسبة 3%.ولفتت صحف القاهرة الانتباه إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعا إلى توفير ممر إنساني آمن لتوصيل المساعدات الغذائية لسكان إقليم تيجراي الإثيوبي، وسط تحذيرات منظمات دولية من تعرض سكان الإقليم لمجاعة بسبب استمرار الحرب بين الحكومة المركزية في أديس أبابا وجبهة تحرير شعب التيجراي.// انتهى //10:19ت م0023