بيروت 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالانسداد السياسي المطبق على مسار تأليف الحكومة الجديدة في ظل غياب أي مؤشر جدي باتجاه حلحلة العقد التي تعترض الإعلان عن التشكيلة الوزارية في ظل تصاعد الحديث عن احتمال تأخر في انجاز الاستحقاق الحكومي لفترة طويلة.ولفتت الانتباه إلى إعلان وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلـسطـينية حسين الشيخ أمس أن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائـيل سيعود إلى ما كان عليه قبل 19 مايو 2020م.وتحدثت صحف اليوم عن تأكيد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس، أن الولايات المتحدة نفذت خطوات تخفيض عدد قواتها في العراق مشيرًا إلى أن القوات المتبقية غير قتالية.وأشارت إلى تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، أن إيران بدأت بتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة في قسم تحت الأرض ضمن منشأة نطنز النووية.وأوردت صحف بيروت إعلان الولايات المتحدة أمس فرض عقوبات واسعة جديدة على إيران تستهدف عشرات الشخصيات والكيانات المرتبطة بقطاعات المعادن والنفط والنقل في إيران.// انتهى //10:37ت م0025