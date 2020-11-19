عام / أكثر من 112 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن"في القصيم
الخميس 1442/4/4 هـ الموافق 2020/11/19 م واس
الرياض 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس
انتفع من خدمات عيادات "تطمن " في منطقة القصيم 112055 شخصاً منذ بدء العمل .
وأوضحت صحة القصيم أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 18 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة .
يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال ومتاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .
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10:38ت م
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