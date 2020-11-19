الرياض 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واسانتفع من خدمات عيادات "تطمن " في منطقة القصيم 112055 شخصاً منذ بدء العمل .وأوضحت صحة القصيم أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 18 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة .يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال ومتاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //10:38ت م0026