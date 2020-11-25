تونس 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واسسلطت الصحف التونسية الصادرة اليوم، الضوء على موجة الاحتجاجات التي شهدتها بعض المحافظات التونسية والتي عمد خلالها محتجون إلى تعطيل سير الإنتاج في قطاع المحروقات ما أصاب عديد الصناعات في تونس بالشلل.وعرجت على اتفاق أعضاء البرلمان الليبي المجتمعين في مدينة طنجة المغربية على عقد جلسة رسمية موّحدة وكاملة النصاب في مدينة غدامس يتم فيها التفاوض حول بقية النقاط الخلافية، وذلك للمساهمة في إنجاح عملية التسوية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.وأشارت إلى مطالبة المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت البرلمان بالتحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالكارثة التي شهدتها العاصمة اللبنانية.ولفتت صحف تونس الانتباه إلى إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب موجه للشعب تخفيف إجراءات الحجر الصحي الشامل المفروض في فرنسا منذ 30 أكتوبر.// انتهى //12:02ت م0044