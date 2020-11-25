جيزان 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واساختتمت غرفة جازان أمس، فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، بورشة عمل تدريبية بعنوان "إدارة المشروعات".وشملت ورشة العمل التي استمرت يومين، محاور متعددة عن مفهوم ريادة الأعمال الذي يتوسع ويتجدد باستمرار مع النهوض الاقتصادي والتطور التنموي والتنوع الاستثماري، والتأكيد على أهمية استثمار الفرص وصناعة النجاح واستغلال القدرات والمهارات لخدمة المجتمع، والاهتمام بتنفيذ دراسات الجدوى للمشروع مهما كان حجمه ومعرفة السوق وتلبية احتياجات المستهلكين، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل ووضع سياسية واستراتيجية تسويقية تظهر المنتج بجودة عالية فترسم صورة ذهنية للتأثير على العملاء.وتناولت الورشة مكونات المشروع وعناصره وأنواعه من حيث الحجم والنشاط والمراحل التي يمر بها ابتداءً من توّلد الفكرة مرورًا بالإعداد والتنفيذ وانتهاءً بالتقييم والتصحيح لمعالجة الأخطاء، وأسباب الإخفاق في تنفيذ المشروع، والعوامل التي يمكن أن تؤثر في طبيعة الاستثمار واتخاذ القرار، إلى جانب التعريف بأسباب نجاح المشاريع الاستثمار في الموارد البشرية من خلال التدريب والتطوير والتحفيز واستقطاب الكفاءات والاستفادة من خبراتهم.كما تخلل الورشة تمارين تطبيقية ومداخلات قيمة قدمت من خلالها تجارب ناجحة لرائدات من جازان.// انتهى //12:17ت م0046