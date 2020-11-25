الدمام 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واسنظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية أمس، ملتقى" جودتنا.. بتميز خدماتنا" تزامنا مع اليوم العالمي للجودة، بمشاركة 310 شخصاً، وذلك عبر الاتصال المرئي.وهدف الملتقى إلى نشر ثقافة الجودة من خلال اللقاءات المثمرة، وتحقيق رضا المستفيدين والعملاء، وتقديم أفضل الخدمات بجودة عالية، والتحول وصولاً إلى إسعاد المستفيد.وتضمنت أعمال الملتقى عرض عدة أوراق عن الجودة والخدمات، أبرزها "جودة الاستقبال وتقديم الخدمات "حياك"، و " الاستراتيجية الوطنية للجودة ورؤية المملكة 2030"، و " ثقافة الجودة في بيئة العمل"، و " نظرية z اليابانية للعناية بمقدمي الخدمة "المستفيد الداخلي"، و "الاستراتيجية الفعالة في نجاح تطبيق جودة الخدمة".وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بالشرقية عبدالرحمن المقبل، حرص الوزارة أن تكون خدماتها ذات جودة عالية تحقق رضا العميل والمستفيد، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني، مبينا أن انطلاق الاستراتيجية تفتح آفاق لعام 2021.من جانبه أكد مساعد الوزير المهندس محمد الجاسر، سعي الوزارة لتحقيق رضا المستفيد في جميع خدماتها المقدمة، عبر هدفين استراتيجيين تندرج تحتها عدة مبادرات، مشيرا إلى أن الوزارة حصلت على جائزتين عالميتين في الجودة.// انتهى //12:20ت م0047