نجران 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واستأهلت ست مواهب من طلاب تعليم منطقة نجران المبدعين من برنامج "موهبة" للأولمبيادات الدولية الدورات الأساسية 2020 بعد فوزهم في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020م"، الذي نظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالشراكة مع وزارة التعليم.وأوضحت الإدارة العامة لتعليم منطقة نجران أن الطلاب الفائزون في المجالات العلمية هم علي مهدي حمد آل مهذل بالصف الأول متوسط بمدرسة حطين في مجال الرياضيات ، وقناص حيدر حسين اليامي بالصف الأول متوسط بمدرسة الشروق في مجال العلوم ، وريما علي مسفر الحلافي بالصف الأول متوسط بالمتوسطة الثانية عشر في مجال العلوم .وأشار تعليم نجران إلى أن الطلاب الفائزون في مجال المعلوماتية هم خالد مقبول يحيى آل مقبول بالصف الثاني متوسط بمتوسطة ابن تيمية ، عبدالله علي محمد آل صلاح بالصف الأول ثانوي بمدرسة الشيخ عبدالعزيز بن باز ، وراما مقبول يحيى آل مقبول بالصف الأول ثانوي بالثانوية الثالثة عشرة .وأشاد مدير عام تعليم منطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي بالفوز ، مؤكداً بأنه دلالة على تميز المنطقة و أبنائها علمياً ومهنياً في شتى المجالات ، مهنئاً الطلاب الفائزين وأسرهم ، ومتمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة لتحقيق طموحاتهم وتطلعات الوطن.// انتهى //12:20ت م0048