لندن 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واسنشرت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تقارير متنوعة تناولت خطاب "مراجعة الإنفاق" الذي سيقدمه وزير المالية ريتشي سوناك في وقت لاحق اليوم مصحوباً بتقديرات أداء الاقتصاد للسنة القادمة.وعرجت الصحف على تحذير نائب رئيس الوزراء العراقي على علاوي من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد ، مشيراً إلى أن معالجة الأزمة تحتاج إلى خطط طويلة الأمد وارتفاع أسعار النفط لسنوات عدة.وتناولت الصحف بدء إجراءات عملية انتقال السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية واختيار الرئيس المنتخب، جو بايدن، وزير الخارجية الأسبق، جون كيري، مبعوثاً خاصاً لقضايا المناخ.// انتهى //12:21ت م0049