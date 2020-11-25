مكة المكرمة10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واساستقبل رئيس جامعة أم القرى الدكتور مَعَدِّي بن محمد آل مِذْهِب بمقر الجامعة بالعابدبة اليوم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمُلْكيَّة الفكريَّة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلموبحث الجانبان أوجه التعاون في مجالات دعم المِلْكيَّة الفكريَّة في الجامعة ونشر الثقافة العامة للابتكار وحقوق الملكيَّة.واستعرض الدكتور عبدالعزيز السويلم، نبذةً تعريفيَّةً عن الهيئة السعودية للمِلْكيَّة الفكريَّة، مبيِّنًا دورها التنظيميَّ لمجالات الملْكيَّة الفكريَّة في المملكة، ودعمها وتنميتها وحمايتها، والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوسيع المجالات التنافسية في هذا المضمار من أجل المشاركة في التنمية الوطنية والاقتصادية المستدامة، وتعزيز سبل التعاون بين الهيئة السعودية للمِلْكيَّة الفكريَّة وجامعة أم القرى وتسريع الخطى لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية للمملكة 2030.// انتهى //12:22ت م0050