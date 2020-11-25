مكة المكرمة 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واسبلغ عدد المستفيدين من الحلقات القرآنية التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 2853 مستفيداً، من عدة دول، منهم 1700 طالب، و 1153 زائرًا، موزعين على 14 حلقة تعليمية، تتم يَوْمِيًّا على 5 فترات - عن بعد -.وأوضح مدير إدارة الحلقات القرآنية التابعة للإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب بدر المحمادي عن مواصلة الإدارة بتعليم القرآن الكريم عن بعد، في ظل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة متقنة حتى عودة الحلقات إلى نشاطها الطبيعي.وأضاف أنّ العملية التعليمية لحفظ ومراجعة القرآن الكريم مستمرة بمشاركة عددٍ من المعلمين وطلاب العلم، مؤكدا أن آلية التسجيل بالحلقات القرآنية والاستفادة من الميدان التعليمي القرآني تتم من خلال رابط التليجرام، ثم يتم عرض المعلمين واختيار المواعيد التي تناسب المستفيد.// انتهى //12:24ت م0052