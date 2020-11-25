رياضي / الرياض تحتضن بطولة المملكة للمواي تاي
الأربعاء 1442/4/10 هـ الموافق 2020/11/25 م واس
الرياض 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس
تنطلق غداً بطولة المملكة للمواي تاي، التي ينظمها الاتحاد السعودي للمواي تاي والكيك بوكسينغ من 26 - 28 نوفمبر لفئة الدرجة الأولى 18 سنة فما فوق للمواطنين والمقيمين، وذلك على الصالة الرياضية لأستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
وحددت اللجنة الفنية الأوزان المشاركة في البطولة على النحو التالي 48 - 51 - 54 - 57 - 60 - 63- 67 - 71 - 75 - 81 - 86 - 91 - 91+ .
يذكر أن اللجنة المنظمة اشترطت على جميع اللاعبين المشاركين في البطولة إجراء فحص فيروس كورونا 19 - coved قبل الميزان بـ 48 ساعة، كما أكدت اللجنة بأن الحضور الجماهيري سيكون مغلق نظراً للظروف الراهنة.
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12:25ت م
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