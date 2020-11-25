الرياض 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واستنطلق غداً بطولة المملكة للمواي تاي، التي ينظمها الاتحاد السعودي للمواي تاي والكيك بوكسينغ من 26 - 28 نوفمبر لفئة الدرجة الأولى 18 سنة فما فوق للمواطنين والمقيمين، وذلك على الصالة الرياضية لأستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.وحددت اللجنة الفنية الأوزان المشاركة في البطولة على النحو التالي 48 - 51 - 54 - 57 - 60 - 63- 67 - 71 - 75 - 81 - 86 - 91 - 91+ .يذكر أن اللجنة المنظمة اشترطت على جميع اللاعبين المشاركين في البطولة إجراء فحص فيروس كورونا 19 - coved قبل الميزان بـ 48 ساعة، كما أكدت اللجنة بأن الحضور الجماهيري سيكون مغلق نظراً للظروف الراهنة.// انتهى //12:25ت م0053