بريدة 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واسدشن معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود أمس الأول ، نظام ساعد " التواصل الذكي "، وذلك بالمبنى الرئيس بالمدينة الجامعية .وأكد معالي رئيس الجامعة عقب تدشين "ساعد"، أن مثل هذا البرنامج سوف يخدم بشكل كبير منسوبي الجامعة، ويقلل من التواصل المباشر مع منسوبي الجامعة وقيادتها، سائلاً الله التوفيق والسداد للجميع.واستعرض عميد عمادة تقنية المعلومات الدكتور فهد المنصور أهم مميزات "التواصل الذكي" الذي يعتبر برنامج استجابة تلقائي تفاعلي قادر على إجراء محادثة تفاعلية مع المستفيدين مـن خلال تلقي وإرسال رسائل نصية عبر مختلف المنصات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذه التقنية تعتبر أحد صور الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن لمنصة التعلم من الاستفسارات الواردة وبناء خبرة تراكمية، مما سوف يوفر الكثير من الموارد المالية والبشرية والوقت اللازم للإجابة على استفسارات المستفيدين مما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الرضا.وأوضح أن العمل على هذا البرنامج استغرق 900 ساعة عمل، و4 إصدارات، بمشاركة 9 من أعضاء الفريق، و34 عدد طلبات التعديل، حيث تخلل المشروع مرحلة التجهيز لمدة ثلاثة أشهر، والمرحلة الثانية التجريبية على مستوى عمادة تقنية المعلومات لمدة شهرين.وبيّن "المنصور" أن من أهم مميزات المشروع الربط مع مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل: تويتر، وواتساب، وتليقرام، وإمكانية الربط مع أنظمة الجامعة للتحقق من بيانات وهوية المستفيد، والمحادثة المباشرة من قبل الدعم الفني وإمكانية تصنيف استفسار المستفيد وتحويلها للموظف المختص بشكل مباشر، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل النص للمستفيد مع إمكانية التعلم، وسهولة تحديث القاعدة المعرفية للروبوت من قبل الموظف المختص، وإمكانية تقييم مستوى الرضا من قبل المستفيد.// انتهى //12:25ت م0054