بريدة 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واسيفتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم غداً عدداً من المشروعات الصحية بالمنطقة.وتشمل المشاريع الصحية التي جرى تنفيذها خلال عام 2020م، منها أعمال تطويرية للأقسام العلاجية والخدمية، ومنها تطوير بيئة العمل في عدد من مكونات التجمع الصحي، وإنشاء العديد من المباني الخدمية والمرافق الصحية الموزعة بالمنطقة لخدمة أهالي القصيم.كما سيرعى سموه توقيع عدة مذكرات تعاون تابعة للتجمع الصحي بالقصيم لتطوير الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة.// انتهى //23:13ت م0220