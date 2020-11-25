القاهرة 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واستعقد جامعة الدول العربية"إدارة المرأة والأسرة والطفولة" بالتعاون مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، غدا عبر المنصة الرقمية، حوارًا إقليميًا رفيع المستوى حول العنف ضد النساء والفتيات خلال فترة وباء" كورونا المستجد"بمشاركة ممثلين عن الدول العربية الأعضاء وعدد من الشركاء الأمميين والدوليين.وأفاد بيان للجامعة العربية اليوم بأن الحوار الإقليمي يأتي في إطار الاحتفال بحملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تنطلق في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تضامناً مع الحملة العالمية التي تنطلق سنوياً في ال25 من نوفمبر، الذي يوافق اليوم العالمي للمرأة ،وتنتهى في 10 ديسمبر، الذى يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.// انتهى //23:13ت م0221