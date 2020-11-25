الطائف 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واسنالت جمعية "وقار" لتحفيظ القرآن الكريم بحداد بني مالك اليوم، جائزة التميّز في العمل الخيري لفئة المنشآت العاملة في القطاع التعليمي والدعوي المتوسطة والصغيرة في دورته الرابعة.وقامت جمعية وقار في خطتها الإستراتيجية على تبني العديد من القيم الإيجابية والمبادرات التعليمية والإدارية وتنمية الإبداع والمعرفة وتشجيع التعلم والتحسين المستمر و دعم الفرص التطوعية.وأكدت جمعية "وقار" أن حصولها على المركز الأول في جائزة التميّز للعمل الخيري أتى بعد تقييم الجهات المعنية وفق خبراء متخصصين، حيث جاءت المشاركة في هذه الجائزة إدراكاً منها لأهمية التميُّز المؤسسي في العمل الخيري، وسعياً في تطوير أدائها والارتقاء بجودة خدماتها بما يحقق رضى الشرائح المختلفة من المستفيدين، كما أن تحقيق التميُّز في العمل الخيري يتطلب دوراً فاعلاً وملموساً لقيادة المنشأة في وضع الخطط الإستراتيجية الملائمة، والتواصل مع كافة المعنيين، وتحفيز العاملين وتقديرهم، وتحقيق مفهوم القدوة الحسنة كقادة للعمل الخيري.وأشارت الجمعية أنها قدمت العديد من الإسهامات بالشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة التي تهدف لخدمة المجتمع وأفراده، حيث يتبع لجمعية وقار العديد من الحلقات القرآنية "والدور النسائية عن بعد" ويلتحق بها 610 طلاب وطالبة، وحلقات إلكترونية للمستفيدين من داخل المملكة وخارجها.وأوضح رئيس الجمعية الشيخ عايد الثقفي أن هذه الجائزة نتاج العمل المميز بروح الفريق الواحد بالجمعية، ضمن رؤية الجمعية وهي تحقيق أعلى معايير التميز في تعليم القرآن الكريم، لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية.// انتهى //23:14ت م0224