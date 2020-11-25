الرباط 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واستواصلت اليوم بمدينة طنجة المغربية، أعمال الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي بمشاركة أكثر من 110 نواب يمثلون مختلف الأطياف السياسية والمناطق الجغرافية بليبيا.ويعكف المشاركون في هذا اللقاء على التشاور حول توحيد مختلف الفرقاء بالمؤسسة التشريعية المنتخبة بليبيا، بما يضع حدا للانقسامات الداخلية ويرفع التحديات المتعلقة بالاستحقاقات السياسية القادمة.كما ينتظر من الاجتماع التوافق حول زمان ومكان عقد جلسة رسمية للمجلس فوق الأراضي الليبية، وتحديد جدول أعماله، وتوحيد المواقف والرؤى بشأن مخرجات الحوار السياسي، وتزكية التفاهمات المتوصل إليها في لقاءات بوزنيقة حول المناصب السيادية، وتهييئ مجلس النواب ليلعب دوره كاملا خلال الفترة المقبلة.// انتهى //23:29ت م0226