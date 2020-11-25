الرياض 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واسشرفت صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد حرم سمو أمير منطقة الرياض، أمس، حفل ختام برنامج تأهيل القيادات النسائية في المنظمات غير الربحية في منطقة الرياض، الذي تنظمه جمعية تنمية المجتمعات الريفية بمنطقة الرياض (ريف)بمقر الغرفة التجارية، بحضور وكيل وزارة الموارد البشرية لتنمية المرأة الدكتورة هند الزاهد ،ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور محمد بن عبد الله الحربي،وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمعات الريفية بمنطقة الرياض فهد بن سليمان البكيري أن برنامج تأهيل القيادات النسائية يعد بيئة افتراضية تدريبية متخصصة يهدف إلى تطوير المديرين التنفيذيين ومديري البرامج والعلاقات العامة والإعلام في المنظمات غير الربحية، وفق احتياج القطاع التنموي، بهدف تمكين العاملين والعاملات وفق رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين 2030م، و ترعاه مؤسسة سعد الموسى الخيرية ومؤسسة عبدالعزيز الجميح الخيرية ونخبة من شركاء النجاح والمدربين المميزين .وأشار إلى أن البرنامج يأتي امتداداً لبرنامج تأهيل القيادات الذي استهدف في مرحلته الأولى أكثر من 30 متدرباً من منسوبي الجمعيات الخيرية في محافظات منطقة الرياض بالعام الماضي، ويشارك هذا العام أكثر من 157 متدربة في مختلف محافظات الرياض.وأشاد البكيري بالجهود المبذولة من قبل فريق العمل، وذلك من خلال خلق البرامج النوعية التي تسير بها الجمعية بخطى حثيثة وواضحة منذ تأسيس الجمعية وليومنا هذا، لتحقيق أهداف الجمعية التي تأسست من خلالها.وفي ختام الحفل كرمت حرم سمو أمير منطقة الرياض المشاركات في برنامج التحدي، وافتتحت المعرض المصاحب للحفل .//انتهى//23:43ت م0228