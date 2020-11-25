حفر الباطن 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واسرأس صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية اليوم، اجتماع المجلس، الذي حضره أعضاء المجلس من رؤساء الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية ورجال الأعمال، وذلك بمقر المحافظة.وتناول الاجتماع عرض مبادرة الزواج الجماعي الأول بحفر الباطن من قبل الفريق التنفيذي للمجلس، وسط مباركة الحضور هذه المبادرة والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على المحافظة، ونُوقشت سبل تنفيذها خلال الأيام القادمة وفق الإجراءات الاحترازية والمنظمة للتجمعات من خلال الإشراف من الجهات ذات العلاقة.وأكد سموه على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بكل ما من شانه أن يسهم في دعم وتأهيل الشباب والفتيات لتيسير زواجهم، مشيراً إلى أهمية هذه المبادرة لدعم الشباب والفتيات بالمحافظة لتيسير زواجهم، وتأسيسهم لحياة زوجية ملائمة لاستقرارهم، من خلال دعم الجهات الخيرية ورجال الأعمال والشركات الداعمة تحقيقاً للتكافل الاجتماعي.// انتهى //23:51ت م0230