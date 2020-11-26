الرياض 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واسيستضيف فريق الهلال غدًا فريق النصر وذلك عند الساعة السادسة مساءً على صالة النادي بالرياض، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة.ويدخل الهلال اللقاء محتلًا المركز الثاني برصيد 23 نقطة، فيما يدخل النصر ورصيده 10 نقاط في المركز الخامس.وكلفت لجنة الحكام الرئيسة طاقم تحكيم دولي لقيادة المباراة بقيادة الحكم سامين أمين حكم أول وهاني سنان حكم ثان وسلمان العمري مسجلاً.// انتهى //00:01ت م0232