الطائف 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واسدشنت الإدارة العامة لتعليم البنات بالطائف الملتقى الافتراضي " لا للعنف" بالتنسيق مع إدارة إرشاد الطالبات بالإدارة.وأكدت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بمحافظة الطائف مها الزايدي أن الملتقى تناول العديد من المحاور, شمل التعريف بمفهوم الحماية، و الحالات التي يشملها برنامج الحماية, ورفع وعي المرأة بحقوقها, كما ناقش حماية الأسرة, و خطوات التبليغ ضد العنف, بالإضافة إلى استقبال الشكاوى ومباشرة البلاغات, وماتقدمه وحدة الحماية من دعم للمرأة المعنفة وفق مايقره نظام الحماية من الإيذاء, كما استعرض البرنامج النظام القضائي وقانون حماية الطفل, واختتم بالرد على التساؤلات والاستفسارات.كما دشنت مساعدة المدير المعرض التوعوي التثقيفي المصاحب للملتقى, والمقام بمبنى الإدارات النسائية بالفيصلية, واستمعت إلى كلمة من أخصائية وحدة الحماية عن العنف ضد المرأة والتصدي له, وكرمت في ختام ذلك ممثلات وحدة الحماية المشاركات في الملتقى, كما وجهت شكرها لإدارة الإرشاد على تنظيم الملتقى والمعرض المصاحب, لتحقيق الأهداف المرجوة.// انتهى //00:29ت م0233